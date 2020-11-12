Украина может получить вакцину от коронавируса в конце первого квартала 2021 года. Такой прогноз сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала Украина 24.

При этом глава Минздрава отметил, что ни одна вакцина из тех, которые разрабатывают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний.

«У нас нет еще ни одной зарегистрированной вакцины... Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроле руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину», - сказал он.

Украина, по словам Степанова, присоединилась к глобальной инициативе COVAX, «по которой мы должны получить до 8 млн доз вакцины равными траншами сразу, как она будет зарегистрирована».

«Регистрация, по моему ощущению, должна произойти до нового года. Затем начинается процесс производства и поставки вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала», - заявил министр.