Даты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Он выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года. «Для того, чтобы появились даты, надо достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с двух сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года», - рзаявил Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проекта бюджета Украины на 2021 год. И третий - работы самого Национального банка.

«Наибольшее беспокойство в свое время вызвало решение Конституционного суда. Но Владимир Зеленский был предсказуем в своей реакции на такие вызовы от Конституционного суда. Четкие месседжи, которые предоставил президент, показали, что у Украины нет другого пути, и Украина будет прилагать все усилия для того, чтобы в дальнейшем поддерживать антикоррупционную инфраструктуру», - добавил Шевченко.



Напомним, МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Уже 12 июня Украина получила первый транш в размере 2,1 млрд долларов США.