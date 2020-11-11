Более 9 миллионов украинцев окажутся в бедности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных дел (UN OCHA) в Украине.

«По данным недавнего исследования ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего более 9 миллионов человек окажутся в бедности», - говорится в исследовании.

Как сообщается, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и у более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

Хотя пока нет отдельных данных относительно востока Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными.

«На неподконтрольных правительству территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года», - говорится в сообщении.

Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% до начала пандемии.

Напомним, по состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 10 611 новых случаев заболевания COVID-19.