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Главным вопросом предстоящего Синода Кипрской Церкви станет проблема, возникшая в связи с поминовением имени Думенко архиепископом Хризостомом.

Фото: архиепископ Хризостом. Из открытых источников

Как сообщает издание Orthodoxia News Agency, главным вопросом предстоящего Синода Кипрской Церкви станет проблема, возникшая в связи с поминовением имени Епифания Думенко архиепископом Хризостомом.

По информации издания для обсуждения на заседаниях Синода будут вынесены «все вопросы, которые беспокоят Кипрскую Церковь в последнее время». При этом подчеркивается, что в приоритете – рассмотрение проблемы, возникшей в связи с поминовением архиепископом Хризостомом главы ПЦУ Думенко.
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