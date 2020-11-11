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Европейская комиссия в среду подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет «Европейская правда».

Контракт предусматривает первичную закупку 200 млн доз вакцины с возможностью осуществить покупку еще 100 млн доз.

Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили о ее эффективности в 90% случаев по предварительным результатам исследований.

«После многообещающего объявления BioNTech и Pfizer (американская компания. - Ред.) в понедельник о перспективах их вакцины я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с европейской компанией BioNTech и Pfizer о закупке вакцины», - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия уже подписала аналогичные контракты с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Janssen Pharmaceutica NV, а также завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины против коронавируса. Также компании заключили контракты с США, Британией, Канадой и Японией.
ForUm

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