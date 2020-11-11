Исследователи из Университета науки и технологий им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии представили самую точную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

Ученые надеются, что представленная модель поможет разработать лекарства против коронавируса.

Отмечается, что для создания модели исследователи собрали все известные на сегодняшний день данные о структуре коронавируса.

Само изображение поверхности частицы вируса с высоким разрешением они получили с помощью сканирующих электронных микроскопов.

«Наша 3D-модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне и раскрывает детали вируса, которые раньше невозможно было увидеть. Например, как мы считаем, что нуклеокапсидные белки образуют структуру, подобную веревке внутри него», - отметил ученый Ондрей Стрнад.

В мире по состоянию на утро 11 ноября зафиксировано 51 810 343 случаев COVID-19. Среди них 1 279 546 - летальных исходов, выздоровели уже 36 395 204 человека.