также в разделеМир
ЕК подписала контракт на закупку немецко-американской вакцины от COVID-19 25
На митинге оппозиции в Ереване произошли столкновения и задержания 10
Генерал Ходжес о «российских миротворцах» в Карабахе: Это скорее оккупанты 35
Президентом Молдовы может стать фанатка палача Иона Антонеску Майя Санду 70
В США разрешили лечить коронавирус антителами 20
Локдаун назвали главным словом 2020 года 17
Премьер Армении уверяет, что на соглашении по Карабаху настояла армия 23
Армения опровергла участие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе 17
Премьер Армении заявил, что протестующие ограбили его резиденцию 18
БелАЭС остановили почти сразу после запуска 28
В мире зарегистрировали более 51 миллиона случаев COVID-19 9
РФ отправила в Карабах 10 самолетов с военными 31
В Армении протестующие захватили здание парламента 33
Армения, Азербайджан и РФ договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе 35
В Армении сбили военный вертолет РФ 22
Глава ВОЗ: Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации 15
Hyperloop впервые совершил поездку с людьми 47
В Кремле считают, что Байдена поздравлять рано 18

Исследователи из Университета науки и технологий им. короля Абдаллы в Саудовской Аравии представили самую точную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

Ученые надеются, что представленная модель поможет разработать лекарства против коронавируса.

Отмечается, что для создания модели исследователи собрали все известные на сегодняшний день данные о структуре коронавируса.

Само изображение поверхности частицы вируса с высоким разрешением они получили с помощью сканирующих электронных микроскопов.

«Наша 3D-модель демонстрирует современную структуру SARS-CoV-2 на атомистическом уровне и раскрывает детали вируса, которые раньше невозможно было увидеть. Например, как мы считаем, что нуклеокапсидные белки образуют структуру, подобную веревке внутри него», - отметил ученый Ондрей Стрнад.

В мире по состоянию на утро 11 ноября зафиксировано 51 810 343 случаев COVID-19. Среди них 1 279 546 - летальных исходов, выздоровели уже 36 395 204 человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3920 грн.
6
Теги