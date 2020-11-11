11-го ноября в 01:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района Днипра, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, информирует ГосЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение пяти автомобилей. Легковой автомобиль «Infiniti» под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Honda». В результате столкновения «Honda» продолжила неуправляемое движение по проезжей части и осуществила столкновения с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора, «Audi» под управлением гражданина 1995 года рождения, «Mazda» под управлением гражданина 1997 года рождения и «Mazda» за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, водитель автомобиля «Honda», пассажир автомобиля «Infiniti».

К сожалению, пассажирка «Honda» от полученных травм погибла на месте.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.