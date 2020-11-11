также в разделеПроисшествия
На Донбассе ранен украинский военный 9
Умерла теща Порошенко 21
В Днипре мужчина обстрелял авто, не пропустившее его на переходе 14
На Закарпатье нашли застреленным пограничника 24
Вчера боевики дважды нарушили перемирие 8
В Одессе женщина угнала такси и попала на нем в ДТП 12
На Киевщине мужчина напал с ножом на беременную 31
На Херсонщине перевернулся автобус: 2 человека погибли, 10 пострадали 78
ООС: Боевики открывали огонь у Водяного 9
В Украине за сутки – 8 687 случаев COVID-19 22
Нападавшему в Кривом Роге сообщено о подозрении 14
Появилось видео обстрела почетного консульства Азербайджана в Харькове 20
От коронавируса умер заведующий отделением инфекционной больницы Львова 45
Масштабное ДТП в Харькове: водителю сообщили о подозрении 19
В Кривом Роге мужчина с ножом нападал на прохожих 92
Двух полицейских задержали за вымогательство 0,5 млн гривен 15
На киевского предпринимателя совершили разбой и требовали 2 миллиона долларов 23
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана 69

11-го ноября в 01:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта Индустриального района Днипра, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, информирует ГосЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло столкновение пяти автомобилей. Легковой автомобиль «Infiniti» под управлением гражданина 1998 года рождения, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток за запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Honda». В результате столкновения «Honda» продолжила неуправляемое движение по проезжей части и осуществила столкновения с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора, «Audi» под управлением гражданина 1995 года рождения, «Mazda» под управлением гражданина 1997 года рождения и «Mazda» за рулем которого находился гражданин 1997 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, водитель автомобиля «Honda», пассажир автомобиля «Infiniti».

К сожалению, пассажирка «Honda» от полученных травм погибла на месте.

Детали ДТП устанавливают правоохранительные органы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги