Из фонда борьбы с COVID-19 на доплаты силовикам и медикам потратили почти одинаковые сумму, пишет Bihus.Info.

Министерство внутренних дел успело освоить почти все 2 млрд 530 млн гривен, выделенных на доплаты сотрудникам из Фонда борьбы с COVID-19. В качестве надбавок и премий полицейским, нацгвардейцам и налоговикам уже заплатили 2 млрд 469 млн. В то же время медикам, которые ежедневно сталкиваются с инфицированными коронавирусом пациентами, выплатили почти столько же – 2 млрд 754 млн грн.

«При этом, общая сумма, выделенная из Фонда на эти цели для Министерства здравоохранения, почти вдвое больше - 5 млрд 955 млн грн. Это означает, что более половины выделенных для медиков денег до сих пор ждут своего часа на счетах», отмечают журналисты.

Отчет о кассовых расходах из фонда по состоянию на 5 ноября появился на сайте Министерства финансов.

Сейчас кассовые расходы с 66-ти миллиардного Фонда составляют более половины - 38 млрд. Больше всего средств успел освоить Укравтодор – на дороги уже ушло более 20 млрд грн. В два с половиной раза меньше денег – 8,5 млрд, потратили на пособие по безработице и выплаты Фонда соцстрахования.

Что же касается медицинской сферы напрямую, то кроме доплат медикам, деньги пошли на закупки оборудования и средств защиты для медиков. Так, за полгода из выделенных 2,3 млрд на перчатки, маски, респираторы и костюмы для врачей потратили только 697 млн. Еще 571 млн пошло на обеспечение больниц кислородом, 121 млн - на закупки томографов и 43 млн – на аппараты искусственной вентиляции легких.

Первые средства из Фонда борьбы с COVID-19 для поддержки медицинской сферы Кабмин выделил еще в мае, однако большинство средств до сих пор не израсходованы.