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Из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 гривен на восстановление автодорог государственного значения.

Об этом свидетельствуют данные Минфина о распределении средств из коронавирусного фонда, передает УНИАН.

Всего из фонда в виде больничных выдали 1 737 млн гривен, а финансовой помощи безработным - 6 782,1 млн гривен.

2 469,7 млн грн. пошли на дополнительные выплаты военным и полицейским, а 3 198,4 направили на доплаты медикам.

На ремонт больниц потратили 1 680,0 млн гривен, а на восстановление дорог из фонда потратили 20 216,7 грн.
ForUm

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