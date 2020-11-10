По состоянию на утро 10 ноября в мире зафиксировано 51 243 488 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 269 319 летальны, 36 053 021 человек выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

С ночи зафиксировано 9 900 новых случаев и 409 смерти, больше всего в Мексике, там заразились 4 960 человек и погибли 198.

В США на сегодня зафиксировано в общей сложности 10 421 956 случаев, в Индии8 591 075, а в Бразилии 5 675 766.