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Ассоциация звероводов Украины проверила, нет ли коронавируса у норок на украинских фермах.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации, передает hromadske.

Они отмечают, что заражений среди норок не выявили, эпидемическая ситуация на фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.

Ассоциация уверяет, что на украинском норковых фермах, которые входят в состав ассоциации, придерживаются жестких карантинных мероприятий.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано, помимо Дании, еще в пяти странах. По их данным, норки заражаются COVID-19 от людей.
ForUm

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