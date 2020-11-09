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На сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

Об этом на Всемирной ассамблее здравоохранения заявил директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина.

«Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации», - заявил Гебреисус.

Он также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

«Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны», - добавил глава ВОЗ.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания COVID-19.
ForUm

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