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В Киевской области 27-летний мужчина посреди улицы напал на беременную женщину с ножом, начал угрожать физической расправой.

Как сообщила пресс-служба облглавка, он находился в состоянии наркотического опьянения.

На место происшествия оперативно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Полицейские задержали мужчину.

Во время поверхностной проверки злоумышленника полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения - каннабис.

Вещественные доказательства изъяты, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас продолжаются следственные действия.
ForUm

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