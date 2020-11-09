В Киевской области 27-летний мужчина посреди улицы напал на беременную женщину с ножом, начал угрожать физической расправой.
Как сообщила пресс-служба облглавка, он находился в состоянии наркотического опьянения.
На место происшествия оперативно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Полицейские задержали мужчину.
Во время поверхностной проверки злоумышленника полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения - каннабис.
Вещественные доказательства изъяты, злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас продолжаются следственные действия.
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