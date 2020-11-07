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Словакия ограничила въезд на свою территорию в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции. Некоторые пункты пропуска на границе с Украиной будут закрыты.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

С 9:00 (по киевскому времени) 9 ноября будет временно закрыт пункт пропуска "Вельке Слеменце", с украинской стороны - "Малые Селменцы".

Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны - "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вишне Немецкое", с украинской стороны - "Ужгород", пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

Путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.

Словакия запустит на границе с Украиной тестирование на COVID-19.
ForUm

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