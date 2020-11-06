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В рамках рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил место дислокации военнослужащих ЗCУ в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский ознакомился с условиями службы на передовых позициях, пообщался с воинами и поблагодарил их за службу.

Президент напомнил, что 77 лет назад был освобожден от нацистских захватчиков Киев. Он выразил убеждение, что и в наши дни Украина сможет освободить свои земли от врага.

«Я уверен: благодаря устойчивости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину», - сказал он.

Зеленский вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль.
ForUm

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