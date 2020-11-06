Оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины совместно со следователями полиции Киева и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, разоблачили организованную преступную группу, которая наладила бесперебойное изготовление и сбыт метадона в крупных размерах. В ходе совместных мероприятий сотрудники полиции разоблачили не только четырех активных участников преступной группировки, но и установили место изготовления наркотика и проследили каналы его сбыта, сообщила пресс-служба полиции.

Организовала наркобизнес 59-летняя уроженка Российской Федерации. Для надлежащего контроля, функционирования и безопасной деятельности преступной организации злоумышленница привлекла трех человек из своего окружения. При этом женщина четко распределила между ними обязанности. Двое мужчин, 1972 и в 1986 годов рождения, были лаборантами-химиками: именно они изготавливали метадон, а жительница РФ, 1970 года, выполняла роль «охранника» дома, где обустроили нарколабораторию.

«Сама организатор группировки наладила каналы сбыта метадона как на территории страны, так и за ее пределами - на территории России и Беларуси. Сбыт оптовых партий наркотика, от килограмма и более, происходил во время личных встреч и через международные почтовые отправления», - сообщили в полиции.

Во время документирования преступной группы оперативники установили местонахождение нарколаборатории. Как выяснилось, для ее обустройства лидер наркобизнеса приобрела частный дом на территории Киевской области. Его второй этаж специально отвели под мощную лабораторию с высокотехнологичным оборудованием для изготовления метадона. Чтобы обезопасить свой «бизнес» от «незваных гостей», в доме установили прочные металлические двери и решетки на окнах.

Мощности такой лаборатории позволяли «химикам» производить более 100 килограммов метадона ежемесячно.

Работники Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции совместно со следователями полиции Киева, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и при физической поддержке бойцов спецподразделения «ТОР» Департамента патрульной полиции провели санкционированные и неотложные обыски по местам проживания участников группы, в автомобилях, которыми они пользуются, и в гаражном помещении, где злоумышленники организовали склад прекурсоров.

Во время мероприятий изъято около 35 килограммов метадона в сухом виде и 25 литров - в жидком, более тонны прекурсоров и составляющих для изготовления метадона, лабораторное оборудование. Кроме этого, изъято более 35 тысяч долларов США, огнестрельное оружие, патроны и автомобиль.

Общая сумма изъятого наркотика составляет около 50 млн гривен.

Трех активных участников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи готовят наркодилерам сообщение о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), Ч. 2 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ч. 2 ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием).

За изготовление и сбыт метадона злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.