На фоне серьезной кризисной ситуации вокруг Конституционного суда Украины на второй план отошла не менее важная и скандальная тема с другим судом. Речь идет об Окружном административном суде Киева (ОАСК), который до скандала с КСУ был в эпицентре противостояния антикоррупционных органов и отечественной судебной ветви власти.

Антикоррупционеры совместно с грантовыми организациями и прозападными структурами отчаянно пытаются добиться ликвидации ОАСК. Зачем «грантоеды» хотят ликвидировать этот суд и почему Банковой критически важно не потерять его, - разбираются Vesti.ua.

В чем ценность ОАСК

ОАСК является важнейшей составляющей структуры административного судопроизводства Украины. Главная функциональная задача суда заключается в защите прав и законных интересов лица в публично-правовых спорах от нарушений со стороны органов власти, органов местного самоуправления или должностных лиц.

Согласно Кодексу административного судопроизводства (КАС), юрисдикция ОАСК распространяется на такие правовые споры:

физических или юридических лиц с субъектом властных полномочий относительно обжалования его решений (нормативно-правовых актов или правовых актов индивидуального действия), действий или бездействия; принятия граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения со службы; между субъектами властных полномочий по поводу реализации их компетенции в сфере управления, в том числе делегированных полномочий; по заключению, исполнению, прекращению, отмене или признанию недействительными административных договоров; споры по обращению субъекта властных полномочий в случаях, установленных Конституцией и законами Украины; о правовых отношениях, связанных с избирательным процессом; физических или юридических лиц с распорядителем публичной информации относительно обжалования его решений, действий или бездействия в части доступа к публичной информации.

Особая важность ОАСК заключается в том, что согласно ст. 27 Кодекса административного судопроизводства в компетенции этого суда находятся « дела по поводу обжалования нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Национального банка Украины или другого субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины, кроме случаев, определенных этим Кодексом».

То есть для власти ОАСК является ключевым инструментом в судебной системе, который обеспечивает функционирования системы управления. Грубо говоря, если бы активисты-антикоррупционеры обобщенного Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина »сломали» ОАСК и укомплектовали его «правильно отобранными» людьми в мантиях, это позволило бы «грантоедам» влиять на работу Офиса президента, Кабмина, Национального банка и т. д.

Для президента Владимира Зеленского и его команды сохранение влияния и лояльности ОАСК является принципиально важным вопросом. По понятным причинам, обобщенный лагерь «соросят» хочет выбить из рук власти этот инструмент, усилив зависимость Банковой от внешнего управления.

Спасая «рядового Сытника»

До истории с КСУ ОАСК был главной целью атак антикоррупционных органов и всевозможных активистов. Безусловно, к судьям данной инстанции объективно накопилось очень много претензий, и работают там люди далеко не с кристально чистой деловой репутацией. Однако повышенный интерес записных антикоррупционеров к ОАСК выходит далеко за пределы поверхностной повестки борьбы с мздоимством в судебной системе.

Именно на примере данной ситуации в полной мере раскрывается сущность выстроенной на деньги и под диктовку Запада украинской «антикоррупционной инфраструктуры». Ее главной целью является не борьба с коррупцией, а «дренирование коррупционеров», создание точек давления на власть, чтобы не допустить проявлений ее «чрезмерной самостоятельности» в вопросах осуществления реформ.

Именно ОАСК стал эпицентром противостояния с активистами антикоррупционными органами в попытке власти подорвать систему внешнего контроля. Ключевой точкой противостояния был кейс директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Во многом текущий кризис вокруг дальнейшей судьбы КСУ тесно связан с темой ОАСК и кейсом противостояния с антикоррупционерами. Еще в июле 2019 года с подачи НАБУ в отношении судей ОАСК были открыты уголовные производства по делам майдана, узурпации судебной власти и другим обвинениям. После очередной порций подвижек НАБУ в отношении судей ОАСК, демонстрации фильма «Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды» и вызовами на допросы подозреваемых последовал ответный удар от судебной системы в виде признания неконституционным назначения Сытника на должность главы НАБУ.

После этого решения КСУ ОАСК дал месяц на то, чтобы Артема Сытника вычеркнули из Единого государственного реестра как директора Национального антикоррупционного бюро. Суд также готовил несколько решений относительно деятельности бюро с целью направить их в Госбюро расследований и Совет национальной безопасности и обороны. После этого решения, Сытник заявил, что судьи ОАСК «утратили ощущение реальности».

НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Павла Вовка 3 ноября в связи с »систематическим игнорированием повесток от органа досудебного расследования и следственного судьи, а также неявкой для участия в допросе и других процессуальных действий».

Комментируя новость о своем розыске, Вовк указал, что это является продолжением попыток взять под контроль судебную систему Украины.

«Продолжают делать то, что они начали пять лет назад, когда впервые пришли ко мне с претензиями по надуманным обстоятельствам. Продолжают попытки взять под контроль судебную систему. Сначала в интересах Порошенко, теперь в интересах иностранных хозяев», - отметил глава ОАСК.

Противостояние ОАСК и КСУ внешнему влиянию является вынужденной мерой самосохранения. Как бы это парадоксально не звучало, но «суверенная коррупция» украинской судебной системы стала главной опорой процессу переподчинения судебной ветви власти Украины внешним игрокам.

Слово за вами, господин президент

После разрешения конституционного кризиса вопрос статуса ОАСК вновь станет одним из важнейших вопросов осуществления судебной реформы, которую обобщенный Запад с завидной настойчивостью навязывает Украине.

Президент Владимир Зеленский 28 октября поручил рассмотреть вопрос ликвидации ОАСК на основании гражданской петиции. «По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия... имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию по поводу ситуации с Окружным административным судом Киева», - указано в сообщении пресс-службы ОП.

Безусловно, подвижки Зеленского, ввиду практики весьма «избирательного» внимания к петициям не случайны, как и сама петиция и очень оперативный сбор подписей под нее «неравнодушными гражданами».

Еще в конце сентября депутаты от фракции «Голос», которую злые языки называют «Голосом Америки», зарегистрировала на сайте Верховной Рады постановление »Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины относительно деятельности Окружного административного суда города Киева».

Авторы постановления сетуют на то, что ОАСК порочит имидж Украины перед внешними инвесторами.

«К сожалению, попытки привлечь к ответственности судей этого судебного органа завершились ничем, а органы судейского управления не используют предоставленные им полномочия для очистки судебной системы от лиц, совершающих неправомерные действия. В то же время суд продолжает функционировать, подрывая доверие ко всей судебной системе Украины как всех граждан Украины, так и зарубежных инвесторов, которые отказываются вкладывать ресурсы в страну, где должным образом не функционирует система правосудия», - указано в пояснительной записке к документу.

Депутаты от «Голоса» предлагают ликвидировать ОАСК, а функцию по обжалованию решений центральных органов власти передать Верховному суду, который в процессе реализации судебной реформы будет комплектоваться с помощью международных экспертов.

«Более того, исключительная подсудность обжалований актов центральных субъектов властных полномочий, находящихся в городе Киеве, Окружном административном суда города Киева приводит к частому вмешательству в деятельность государственных органов, вплоть до остановки работы целых министерств и центральных органов исполнительной власти. Учитывая стратегическую важность деятельности центральных субъектов властных полномочий для государства, а также оптимизацию правосудия местными административными судами в городе Киеве и Киевской области, необходимым представляется передача исключительной подсудности данной категории дел в Верховный суд», - отмечают авторы постановления.

Понятно, что таким образом «голосята» предлагают обеспечивать «стратегическую важность деятельности центральных субъектов властных полномочий», с помощью «правильных судей», одобренных западными партнерами.

Для команды Зеленского вопрос сохранения ОАСК не менее важен, чем решение конституционного кризиса, и в случае потери этого суда, президентская вертикаль лишается львиной доли рычагов влияния на систему управления государством.