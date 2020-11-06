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Вице-премьер-министр Украины, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников объяснил свое заявление, в котором сравнил Донбасс с раковой опухолью. Об этом он сказал в эфире канала «Украина 24».

«Когда я говорю, сравнивая с медицинским диагнозом ситуацию на оккупированных территориях, я имею в виду экономическую разруху этих территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду, которой насыщены люди, проживающие там в качестве заложников. Это плохие слова, но я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду», — сказал он.

По словам Резникова, надо понимать, как эти территории воспринимает часть украинцев.

«Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация.  Я никого не хотел обидеть, но мы должны быть готовы, что так воспринимает часть общества», — заявил он.

Напомним, вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий, переговорщик в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил о необходимости безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса для того, чтобы эта территория не стала «опухолью» для Украины.
ForUm

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