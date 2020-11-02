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Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий, переговорщик в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил о необходимости безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса для того, чтобы эта территория не стала «опухолью» для Украины. Об этом он заявил в эфире 5 канала, сообщает LIGA.net.

«Нам главное не взять его обратно (временно оккупированный Донбасс. – Ред.), как знаете опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я – за терапию и полное восстановление нашего организма», - подчеркнул Резников.

Резников убежден, что власти РФ ищут способ, как избавиться от ОРДЛО и при этом «сохранить лицо» президента Владимира Путина.

«Они понимают, что Донбасс им не нужен украинский, потому что он никогда не станет российским – ни ментально…, ни экономически», – объяснил Резников.

По его словам, в ОРДЛО сейчас проживает 3,5 млн украинцев, из них только 200 000 получили российское гражданство.
ForUm

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