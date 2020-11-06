Кабинет Министров представит стратегию экономического развития на следующее десятилетие в первом квартале 2021 года.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации экономического аудита и векторов развития страны в Киеве, сообщает Укринформ.

«В первом квартале 2021 года векторы (экономического развития. - Ред.) лягут в основу, и будет представлена ​​стратегия экономического развития Украины до 2030 года. Мы действительно будем делать эту работу все вместе, с широким привлечением бизнеса, народных депутатов, общественности, аналитических научных учреждений и центров, впереди много работы», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что экономический аудит страны, который Кабмин провел совместно с бизнесом, народными депутатами, научными учреждениями, это «не диагноз, а честный разговор о том, какой потенциал у нашей страны, почему мы живем так, как живем, и как нам сделать так, чтобы жизнь в Украине стала лучше».

«Аудит экономики - это аудит упущенных возможностей, которые мы должны развить. Мы показали причины этих проблем и потери этих возможностей. Вместе с причинами, мы хотим видеть векторы, как выходить из ситуации, как развивать, поэтому сегодня был представлен не только аудит, но и план дальнейшего развития», - сказал Шмыгаль.