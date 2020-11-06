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По состоянию на утро 6 ноября в мире зарегистрировано 49 034 766 случаев коронавируса, в частности 1 239 660 умерли и 34 984 041 выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За сутки было зафиксировано 19 988 новых случаев коронавируса и 783 летальных исходов.

США продолжают лидировать по числу заболевших, там отметка приближается к десяти миллионам, составляя уже 9 919 522 случая.

На втором месте Индия, где зафиксировано 8 411 74 случая (690 сегодня), на третьем Бразилия с 5 614 258 случаями.

 
ForUm

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