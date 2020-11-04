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Кабинет министров согласовал увольнение глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций – Виталия Федорова, Максима Куцого и Романа Грищенко, сообщила Украинская правда.

Члены Кабмина решили согласовать проекты указов президента об увольнении:

- Федорова Виталия Васильевича с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон);

- Куцого Максима Васильевича с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон);

- Грищенко Романа Сергеевича с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон);

Также правительство дало согласие на увольнение нескольких глав райгосадминистраций.

Кроме того, министр Кабмина Олег Немчинов озвучил предложения назначить распоряжением Кабинета министров Куцько Владимира Владимировича заместителем главы Государственной службы экспортного контроля; Магалецкую Владиславу Валерьевну - главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Шишман Анну Федоровну - главой Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

Кабмин эти назначения поддержал.

К тому же правительство поддержало открытие дисциплинарного производства в отношении главы Государственной инспекции градостроительства Украины Васильченко Юрия Николаевича, которого КМУ отстранил 22 октября.
ForUm

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