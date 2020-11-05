В первой городской больнице Черкассах пациенты, выписываясь, украли необходимый для лечения инфицированных препарат. Об этом сообщил директор госпиталя Тимофей Тронц, передает УНИАН.

По его словам, сейчас в больнице находится 31 пациент с COVID-19. Ситуацию для медиков усложнил и недавний поступок бывших инфицированных.

Пациенты лежали в больнице с коронавирусом. Но после своей выписки забрали с собой не только собственные вещи, но и захватили устройства для увлажнения кислорода.

Эти аппараты были без кислорода, отмечает Тронц. Эта техника жизненно необходима для лечения пациентов с осложнениями от COVID-19.

«Кислород через них (аппараты. – Ред.) проходит и увлажняется для кислородной терапии», – пояснил врач.