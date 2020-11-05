также в разделеМир
В ОБСЕ призвали аннулировать результаты выборов в Беларуси 3
Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу 6
ВОЗ заявляет о взрывном росте случаев COVID в Европе 19
В ЕС прогнозируют восстановление авиаперевозок не ранее 2024 года 8
После обвинения в военных преступлениях президент Косово подал в отставку 13
Этническая украинка впервые в истории стала членом Конгресса США 29
В США на фоне подсчета голосов вспыхнули протесты 23
Байден запустил сайт для быстрой передачи власти от Трампа 13
Байдену для победы осталось набрать всего шесть голосов 85
В США впервые обнаружили более 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки 14
Ученые определили риск заражения COVID-19 на массовых мероприятиях 24
Канье Уэст набрал на выборах в США менее 60 тысяч голосов 16
Байден опередил Трампа еще в одном ключевом штате 42
Словакия запустит на границе с Украиной тестирование на COVID-19 15
США вышли из Парижского климатического соглашения 21
ВОЗ сообщила о рекордном росте заболеваемости COVID-19 16
Глава МИД Венгрии заболел коронавирусом 16
Премьер Словении уже поздравил Трампа с победой 33

В среду, 4 ноября, в Чехии обнаружили 15 729 новых случаев коронавируса, это самый высокий показатель с начала пандемии и третий раз, когда дневной прирост инфицированных превысил 15 000. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Czech Radio.

Хотя в предыдущие дни динамика распространения эпидемии в стране замедлилась, начиная с понедельника показатели ежедневного прироста стали повышаться.

Во вторник, 3 ноября, умерло 223 человека с СOVID-19, что стало новым максимумом с начала эпидемии. Всего с марта умерло 4133 инфицированных коронавирусом.

Сейчас в Чехии госпитализированы 8300 пациентов с инфекцией, из них 1244 один - в тяжелом состоянии.

По прогнозам министра здравоохранения Яна Блатны, в ближайшие дни количество госпитализаций будет только повышаться, и улучшения ситуации можно ожидать не ранее чем через 14 дней.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Чехии заразилось более чем 378 700 человек, 200 000 уже выздоровели. Сейчас в стране насчитывается 174 820 инфицированных.

Чрезвычайное положение в Чехии в связи с пандемией продлится до 20 ноября.

Из-за ситуации с коронавирусом правительство ввело комендантский час с 9 вечера и до 5 утра, начиная от 28 октября. Еще раньше закрыли школы, рестораны, магазины, не продают товары первой необходимости, ограничили передвижения.

Прага уже объявила, что в этом году традиционные рождественские ярмарки отменят.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
56
Теги