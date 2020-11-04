Конституционный суд Украины пока не принимал решений по делам по земельной реформе, говорится в заявлении на сайте суда.

На рассмотрении КСУ находится конституционное производство по представлению 48 нардепов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» и отдельных положений Земельного кодекса Украина и конституционному представлению 53 нардепов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения» от 31 марта 2020 года. Указанные дела постановлением палаты КСУ объединены в одно конституционное производство.

Рассмотрение указанного дела на пленарном заседании в форме устного производства было запланировано на 29 сентября 2020 года, однако в связи с ходатайством представителя президента в Конституционном суде Украины об отложении рассмотрения указанного дела в связи с невозможностью принять личное участие в пленарном заседании рассмотрение отложено.

В понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания Суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины.

Решение суда в этом деле не принималось. Рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаниях.

«Учитывая изложенное, обращаемся к отдельным политикам, общественным активистам и средствам массовой информации с просьбой предоставлять достоверные и проверенные сведения с целью донесения до общественности только правдивой информации. Дата и время рассмотрения указанных дел будет обнародован на официальном веб-сайте КСУ», - резюмировали в суде.