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Хозяйственный суд Киева 3 ноября в полном объеме удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о возвращении территориальной общине земельного участка на Трухановом острове стоимостью более 25 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Так, прокуратура установила факт незаконного занятия и использования юридическим лицом земельного участка коммунальной формы собственности без соответствующих правоустанавливающих документов на землю (решение Киевского городского совета, договора и т.п.).

На земельном участке площадью 1,16 га установлен забор и размещен ряд зданий и сооружений. Специалисты органов местного самоуправления на территорию участка не допускались, доступ к нему ограничен.

В связи с этим, прокуратура столицы в 2019 году обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением об обязании ответчика вернуть указанный земельный участок территориальной общине, освободив ее от размещенного имущества.
ForUm

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