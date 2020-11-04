На прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано более 3,3 миллиона новых случаев коронавируса, и это рекордный показатель прироста заболеваемости.

Как передает Укринформ, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения.

Согласно отчету, по состоянию на 1 ноября в мире было зарегистрировано почти 46 миллионов случаев COVID-19, в том числе 1,2 миллиона летальных. При этом рост числа как новых случаев заражения, так и смертей был наиболее заметным в Европе.

Напомним, по состоянию на утро 4 ноября в мире зафиксировано почти 48 миллионов случаев заболевания.