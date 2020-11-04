также в разделеМир
Байден опередил Трампа еще в одном ключевом штате 18
Словакия запустит на границе с Украиной тестирование на COVID-19 13
США вышли из Парижского климатического соглашения 17
Глава МИД Венгрии заболел коронавирусом 16
Премьер Словении уже поздравил Трампа с победой 29
Два штата США одобрили легализацию марихуаны 14
Трамп объявил о своей победе на выборах 55
Разрыв между Трампом и Байденом сокращается 115
В мире зафиксировано 47,8 миллиона случаев COVID-19 10
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене 51
Байден и Трамп заявили, что уверены в своей победе 20
Байден лидирует на выборах президента США 40
ВОЗ: Подтвердить диагноз COVID-19 может только лабораторный тест 14
В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии коронавируса 25
Число жертв теракта в Вене возросло 17
Жертвами теракта в Вене стали 2 человека, 15 – раненны 26
Саудовская Аравия разрешила иностранцам совершать паломничество 15
В Минске проходит «Марш пенсионеров» 82

На прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано более 3,3 миллиона новых случаев коронавируса, и это рекордный показатель прироста заболеваемости.

Как передает Укринформ, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения.

Согласно отчету, по состоянию на 1 ноября в мире было зарегистрировано почти 46 миллионов случаев COVID-19, в том числе 1,2 миллиона летальных. При этом рост числа как новых случаев заражения, так и смертей был наиболее заметным в Европе.

Напомним, по состоянию на утро 4 ноября в мире зафиксировано почти 48 миллионов случаев заболевания.

                                                                    
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги