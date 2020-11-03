Во исполнение указа президента Украины №87/2020 по нераспространению коронавируса COVID-19 и в соответствии с протоколом внеочередного заседания Славутичской городской постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 29 октября, администрация ЧАЭС принял решение с 2 до 15 ноября перевести персонал станции на особый режим работы, сообщает пресс-служба ЧАЭС.

На рабочих местах останется только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, персонал, осуществляющий охрану объектов, и персонал, связанный с жизнеобеспечением объектов ГСП ЧАЭС.

Кроме того, Чернобыльская АЭС ограничивает ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции по меньшей мере до 30 ноября 2020 года.

Кроме визитов администрация ЧАЭС ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на площадку ЧАЭС.