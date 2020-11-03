также в разделеОбщество
Назначен временный руководитель Государственной судебной администрации
НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка 13
В Украине введут штрафы для бизнеса и организаций за отсутствие масок 9
СБУ нагрянула с обысками сразу на несколько таможен 10
Контакт-центр по противодействию COVID-19 получает около 600 звонков в час 10
В Харьковском горсовете опровергли информацию о смерти Кернеса 19
Ученые: COVID-19 может вызвать проблемы с психикой 10
Минздрав изменил критерии госпитализации больных COVID-19 35
СМИ: В Украине со следующей недели значительно усилят карантин 99
Степанов рассказал о подготовке мобильных госпиталей 20
Украинцам разрешили менять свое отчество 46
Минздрав начал закупку отечественных тестов на COVID-19 12
Степанов: Ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофе 44
В Минздраве рассказал, как людям в селах пройти COVID-тест 24
Степанов: В Украине COVID-19 распространяется в «ураганном режиме» 29
Степанов назвал сроки появления украинской вакцины от коронавируса 34
СМИ: Бабикова уволили из ГБР 29
В Украине – новый антирекорд: 8899 новых случаев COVID-19 38

Во исполнение указа президента Украины №87/2020 по нераспространению коронавируса COVID-19 и в соответствии с протоколом внеочередного заседания Славутичской городской постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 29 октября, администрация ЧАЭС принял решение с 2 до 15 ноября перевести персонал станции на особый режим работы, сообщает пресс-служба ЧАЭС.

На рабочих местах останется только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта, персонал, осуществляющий охрану объектов, и персонал, связанный с жизнеобеспечением объектов ГСП ЧАЭС.

Кроме того, Чернобыльская АЭС ограничивает ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции по меньшей мере до 30 ноября 2020 года.

Кроме визитов администрация ЧАЭС ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на площадку ЧАЭС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги