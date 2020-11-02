также в разделеСтолица
Октябрь в Киеве стал самым теплым за 140 лет 7
Ляшко назвал условия ограничения работы общественного транспорта в Киеве 17
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 507 человек 49
Где в Киеве вступило в силу ограничение скорости движения до 50 км/ч 30
Полиция задержала «минера» моста Патона 20
Сообщено о минировании моста Патона в Киеве 12
Виновника в ДТП на Майдане отправили под круглосуточный домашний арест 32
В Киеве упал строительный кран 25
Киев побил очередной антирекорд заболеваний COVID-19 62
Стала известна личность виновника ДТП на Майдане 54
Полиция задержала водителя, устроившего смертельное ДТП на Майдане 97
ДТП на Крещатике: у водителя не выявили признаков алкогольного опьянения 27
На Майдане автомобиль въехал в толпу людей, 2 человека погибли 232
Дворец спорта, выставочный центр: где в Киеве могут развернуть мобильные госпитали 76
Киев не собирается переводить школы на удаленку 10
В Киеве – 741 случай коронавируса за сутки 15
Под КСУ жгут файеры и бросают шины 24
Киев вошел в тройку городов мира с самым грязным воздухом 21

Суд, рассмотрев иски, где заявителями указаны кандидаты в депутаты Кивесовета от Киевской городской организации политической партии «Победа Пальчевского», а также кандидат на должность мэра Андрей Пальчевский, постановил – отказать в удовлетворении исковых требований, сообщается на сайте ОАСК.

«Истцы не представили суду никаких доказательств, свидетельствующих о возможных нарушениях ответчиками требований Избирательного кодекса, о которых говорится в исках», - отмечается в сообщении.

В частности, истцами не представлено в суд и материалы дела не содержат никаких доказательств фиксирования истцами или их официальными наблюдателями указанных ими нарушений со стороны ответчиков, в частности, актов о нарушении требований Избирательного кодекса Украины. Также истцами не представлены доказательства нарушения порядка установления итогов голосования на местных выборах, не предоставлено доказательств представления ими замечаний при составлении и подписании протокола подсчета голосов.

Как известно, в Окружной административный суд города Киева поступило 20 избирательных исков. Среди требований было - признать противоправными действия Деснянской, Подольской, Печерской, Шевченковской, Днепровской, Голосеевской, Дарницкой, Соломенской, Святошинской, Оболонской районных в городе Киеве ТИК. Также суд просили установить, что очередные выборы Киевского городского головы и депутатов в Киевский городской совет 25 октября не состоялись.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
7
Теги