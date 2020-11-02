Суд, рассмотрев иски, где заявителями указаны кандидаты в депутаты Кивесовета от Киевской городской организации политической партии «Победа Пальчевского», а также кандидат на должность мэра Андрей Пальчевский, постановил – отказать в удовлетворении исковых требований, сообщается на сайте ОАСК.

«Истцы не представили суду никаких доказательств, свидетельствующих о возможных нарушениях ответчиками требований Избирательного кодекса, о которых говорится в исках», - отмечается в сообщении.

В частности, истцами не представлено в суд и материалы дела не содержат никаких доказательств фиксирования истцами или их официальными наблюдателями указанных ими нарушений со стороны ответчиков, в частности, актов о нарушении требований Избирательного кодекса Украины. Также истцами не представлены доказательства нарушения порядка установления итогов голосования на местных выборах, не предоставлено доказательств представления ими замечаний при составлении и подписании протокола подсчета голосов.

Как известно, в Окружной административный суд города Киева поступило 20 избирательных исков. Среди требований было - признать противоправными действия Деснянской, Подольской, Печерской, Шевченковской, Днепровской, Голосеевской, Дарницкой, Соломенской, Святошинской, Оболонской районных в городе Киеве ТИК. Также суд просили установить, что очередные выборы Киевского городского головы и депутатов в Киевский городской совет 25 октября не состоялись.