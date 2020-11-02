Конституционный суд Украины опровергает информацию, распространенную в СМИ, о якобы отмене закона об украинском языке 3 ноября.

«Конституционный суд Украины опровергает откровенную ложь, размещенную на сайте «24 канала». Там говорится о том, что Конституционный суд 3 ноября отменил закон об украинском языке. Журналисты издания так спешили сообщить эту сенсационную новость, что не обратили внимания на то, что сегодня лишь 2 ноября и в повестке дня Конституционного суда Украины нет рассмотрения этого дела», - говорится в сообщении на странице суда в Facebook.

Суд также добавил, что распространяя эту новость, издание ссылается на официальный вебсайт Конституционного суда, который по неизвестным причинам перестал работать.

Редакция 24 канала пояснила, что публикация на сайте появилась ошибочно.

«Учитывая резонансность деятельности Конституционного суда в последнее время, "24 канал" начал готовить заготовки на следующие вопросы, которые рассмотрит КС – как на признание закона конституционным, так и на якобы неконституционным. Так действуют и другие СМИ – это сделано для того, чтобы оперативно передать информацию, которая волнует общество. Впрочем, в этом процессе произошла досадная техническая ошибка и одна из версий публикации случайно была опубликована», - пояснили на сайте телеканала.

Согласно повестке дня заседаний Конституционного суда Украины, обнародованной на сайте КС, во вторник, 3 ноября, Большая палата КС продолжит рассмотрение представления о соответствии Конституции закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».