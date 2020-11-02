На Киевщине полиция задержала «вора в законе» «Магало». Сейчас 46-летнего уроженца Грузии поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Волынской области, сообщила пресс-служба полиции.

В июле этого года решением суда «вору в законе» было отказано в получении гражданства Украины.

«Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, мужчина принимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских», - говорится в сообщении.

Надо отметить, что «вор» уже имеет за плечами криминальный опыт. Он и его подельник были осуждены за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тысяч долларов США.

Несмотря на меры конспирации, оперативникам Департамента стратегических расследований Национальной полиции удалось установить временное место пребывания «вора в законе» и провести операцию по его задержанию, чтобы лишить его возможности распространять преступное влияние в криминальной среде.

В субботу, 31 октября, «Магало» задержали в загородном доме Киевской области.

Работники Государственной миграционной службы Украины относительно 46-летнего уроженца Грузии составили административный протокол по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.