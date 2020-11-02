Высший антикоррупционный суд сегодня выполнил решение Конституционного суда, касающееся отмены ответственности за недостоверное декларирование.
Как сообщают СМИ, суд закрыл уголовное дело бывшего губернатора Запорожской области Константина Брыля, которого обвиняли именно по этой статье. По данным следствия, экс-чиновник не внес в электронную декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.
Закрыв дело, судьи ВАКС признали правомочность решения КСУ, несмотря на позицию Офиса президента.
Таким образом в данный момент единственным чиновником, который открыто игнорирует судебные решения, остается министр юстиции Денис Малюська.
Малюська, напомним, отказался выполнять решения судов по поводу главы НАБУ Артема Сытника.
В конце августа назначение Сытника директором НАБУ было признано НАБУ неконституционным. Позже Окружной административный суд Киева обязал Минюст удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ. Однако Минюст не выполнил эти решения.
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