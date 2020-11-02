также в разделеПолитика
КСУ опроверг информацию об отмене закона об украинском языке 21
Резников сравнил ОРДЛО с опухолью 9
Зеленский: Последнее решение КСУ – прямой и быстрый путь к кровопролитию 47
В Раде назвали варианты восстановления е-декларирования 13
В Раде предложили урезать финансирование КСУ 25
Сын Стуса: Перед каждыми выборами политики, которые ничего не сделали для Украины, вытаскивают дело отца и вспоминают о Медведчуке 33
ВР рассмотрит госбюджет в четверг 8
Разумков: Законопроект о возобновлении е-декларирования зарегистрируют до конца дня 32
Собрание судей КСУ отменили 25
Медведчук: Роспуск парламента – это единственный выход из политического кризиса в Украине 18
В Раде назвали сроки формирования нового состава КСУ 20
Названа дата второго тура выборов мэра Львова 26
Зеленский: Демарш Конституционного Суда - это публичное проявление заговора 93
Кравчук заявил, что КСУ нарушил Конституцию Украины 71
Вениславский: Увольнение судей КСУ соответствует ценностям Конституции 95
ГБР задержало сотрудника фискальной службы во время вымогательства 5,5 миллионов гривен 15
Местные выборы: ЦИК огласила первые результаты в Украине 76
Европарламент поддержал увольнение судей КСУ 188

Высший антикоррупционный суд сегодня выполнил решение Конституционного суда, касающееся отмены ответственности за недостоверное декларирование. 

Как сообщают СМИ, суд закрыл уголовное дело бывшего губернатора Запорожской области Константина Брыля, которого обвиняли именно по этой статье. По данным следствия, экс-чиновник не внес в электронную декларации за 2016 и 2017 годы доходы на общую сумму около 43 млн гривен, а декларацию 2015 года вообще не подал. Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права.

Закрыв дело, судьи ВАКС признали правомочность решения КСУ, несмотря на позицию Офиса президента.

Таким образом в данный момент единственным чиновником, который открыто игнорирует судебные решения, остается министр юстиции Денис Малюська.

Малюська, напомним, отказался выполнять решения судов по поводу главы НАБУ Артема Сытника.

В конце августа назначение Сытника директором НАБУ было признано НАБУ неконституционным. Позже Окружной административный суд Киева обязал Минюст удалить из Единого госреестра сведения об Артеме Сытнике как о директоре НАБУ. Однако Минюст не выполнил эти решения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

62
Теги