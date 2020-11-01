Согласно заявлению вице-президента Турции Фуата Октая число погибших во время землетрясения в Измире увеличилось до 51.

Об этом сообщает информагентство Анадолу.

2076 спасателей продолжают поисково-спасательные работы в 8 разрушенных зданиях.

Кроме того, министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что в больницы были доставлены 896 пострадавших в результате землетрясения.

«По состоянию на утро первого ноября из больниц выписаны 682 человека. В настоящий момент продолжается лечение 214 человек, восемь из них в реанимации. Состояние трех пострадавших критическое», — сказал министр.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), по состоянию на 07:00 по местному времени после землетрясения последовали 812 афтершоков, 40 из которых магнитудой свыше 4.

Напомним, землетрясение произошло днем в пятницу, 30 октября, и продлилось 15 секунд. Его эпицентр находился в Эгейском море. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.