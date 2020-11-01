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Спасатели в Карпатах нашли группу истощенных туристов и оказали им помощь.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

31 октября, днем к начальнику специализированной поисково-спасательной группы в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Львова, двигаясь по горному туристическому маршруту в районе озера Несамовите заблудились.

Погодные условия при этом усложнились, выпал мокрый снег и опустился туман.

Телефонная связь с туристами периодически поддерживалась. Спасатели за несколько часов нашли истощенных туристов неподалеку озера Несамовите, предоставили им горячий чай. В медицинской помощи они не нуждались. Спасатели сопроводили туристов к спортивной базе Заросляк, где те остались на ночлег.
ForUm

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