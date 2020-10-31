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При землетрясении на западе Турции в пятницу по меньшей мере 20 человек погибли и почти 800 получили ранения. Такие данные в субботу, 31 октября, опубликовало Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

«В общей сложности 763 человека получили ранения: 702 человека в Измире, пять в Манисе, два в Балыкесире и 54 в Айдыне. В районе стихийного бедствия работают 3204 спасателя, 20 поисковых собак и 450 автомобилей», - говорится в тексте.

Отмечается, что завершены поисково-спасательные работы в 4 из 17 разрушенных зданий Измира.

Агентство также представило данные о 211 афтершоках, 23 из которых имели магнитуду более 4.

Напомним, землетрясение произошло днем в пятницу, 30 октября, и продлилось 15 секунд. Его эпицентр находился в Эгейском море. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.
ForUm

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