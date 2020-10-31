В Запорожье милиция разоблачила и прекратила деятельность группы лиц, которая создала в городе незаконные органы власти.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в Запорожье псевдогосударственные образования для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Они создавали так называемые «альтернативные» органы местного самоуправления - районные советы в городе, в которые избирали депутатов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для «легализации» незаконной структуры фигуранты разрабатывали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и тому подобное.

Кроме этого, для избрания и участия в фейковых органах местного самоуправления два организатора путем обмана или злоупотребления доверием получали от будущих участников средства на банковскую карту как волонтерскую поддержку их деятельности.

Также инициаторы группы организаторы создали страницу в одной из социальных сетей, где публиковали информацию с призывами присоединяться к псевдогосударственным образования.

Так, агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространяли информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии". Кроме того, фигуранты предлагали легализовать оружие путем выдачи фиктивных разрешительных документов.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов. Они изъяли печати фейкового органа, различные "документы" и удостоверение общественной организации Народный контроль на разные имена.

Сейчас Запорожская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту самовольного присвоения властных полномочий (ч.1 ст.353 УК Украины).