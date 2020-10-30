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Александр Лукашенко отреагировал на рассуждения о закате политической карьеры президента Беларуси. Соответствующее заявление он сделал сегодня во время встречи с коллективом МВД, передает БЕЛТА.

«Президент никогда не бежал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни», - заявил он.

Лукашенко, в частности, отреагировал на некоторые рассуждения о закате политической карьеры президента. «Да не дождетесь! Это не значит, что я буду посиневшими пальцами, как говорил, держаться за это кресло. Нет. Политика - это не только президент. Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли, - сказал он. - Поэтому если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу. И если новый президент, генералы, придя после нас, захотят совета и помощи, поддержки, мы им окажем. Вот и вся моя политика».

«Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул. Слушайте, у нас было и посложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили», - отметил глава государства.

Сравнивая ситуацию тогда и сейчас, Лукашенко обратил внимание: «Разница нынешнего момента с тем только в том, что есть бешеная внешняя поддержка. Тогда она тоже была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих... и устроили нам цветную революцию, появились эти Telegram-каналы, поэтому она растянулась».
ForUm

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