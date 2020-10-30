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Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий давал присягу, а потому без объективных причин не собирается уходить в отставку по требованию того или иного человека.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Укринформ.

«Я дал присягу народу Украины, поэтому вопрос такой. Ведь речь идет о другом, речь идет об отмене всего состава Конституционного суда. Такой вопрос пока не возникал. Если будет такой ультиматум, я вас приглашу, и мы обсудим. Судьи КС сядут здесь рядом, и мы обсудим вопрос, что я не так делаю, нарушаю ли я присягу, а по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать», - сказал Тупицкий.

Он отметил, что лично не слышал требования об отставке главы КС, а если такое требование есть, то оно должно быть мотивировано. И только тогда в КС соберет специальное заседание, на котором будет решаться, действительно ли проблема именно в председателе КСУ.

Тупицкий также возмущен тем фактом, что президент Владимир Зеленский не встретился с ним по его просьбе в четверг и не пригласил на внеочередное заседание СНБО, посвященное решению КС об отмене ст. 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

«Вчера было заседание СНБО. Никого не удивляет, что там присутствовал глава НАПК, хотя он не входит в состав СНБО. Почему тогда не пригласили председателя Конституционного суда?» - сказал Тупицкий.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

В ЕС считают решение КСУ основанием для приостановки безвиза.
ForUm

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