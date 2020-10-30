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Сегодня, на 83 году жизни, скончался иерарх Сербской Православной Церкви митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, митрополит Амфилохий скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«В пятницу 30 октября 2020 года в 8.20 в Клиническом центре Черногории после принятия Святого Таинства причастия упокоился в Господе высокопреосвященный архиепископ Цетиньский, митрополит Черногорско-Приморский и экзарх святого Печского трона господин Амфилохий», – сообщила митрополия.

Митрополит Амфилохий (в миру Ристо Радович) родился 7 января 1938 года в селе Доня-Морача на севере Черногории. Первое образование получил в школе при средневековом монастыре Морача, богословский факультет в Белграде окончил в 1962 году.

Обучение продолжил в Берне и Риме, где в 1965 году получил степень магистра. Написал десятки научных трудов, имел многочисленные государственные и церковные награды. Свободно говорил на пяти языках, включая русский.

В 1990 году Священным Синодом СПЦ избран на пост митрополита Черногорско-Приморского. За 20 лет служения на посту восстановил и построил 652 церковных объекта, учредил издательство и радиостанцию «Светигора».

В ряде своих выступлений осуждал действия Вселенского патриархата в Украине. Возглавил движение против скандального закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории, что вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение «Не отдадим святыни» объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича.
ForUm

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