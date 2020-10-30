Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Донецкой области заочно сообщено о подозрении лицу в создании террористической группы или террористической организации, создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц, и торговли людьми (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2014 году по указанию жителя Макеевки вооруженные представители «министерства государственной безопасности», контролируемой РФ, захватили территорию бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. Под руководством подозреваемого на захваченном предприятии боевики устроили собственную подпольную тюрьму «Изоляция», где незаконно удерживали и пытали гражданских лиц, пленных военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции/операции Объединенных сил.

Незаконно заключенных граждан часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.

Досудебное расследование продолжается.

Устанавливается круг потерпевших лиц, а также других участников НЗФ РФ, причастных к совершению указанных преступлений.