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Взрыв на газораспределительной станции зафиксирован под Харьковом, сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники. Взрыв произошел на газораспределительной станции в поселке Березовское в 20 км от Харькова. На месте работают пожарные и полицейские.

Как говорит директор Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, есть десять пострадавших: «Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых транспортируют в Харьков».

Официальная информация еще уточняется.
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