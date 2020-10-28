Взрыв на газораспределительной станции зафиксирован под Харьковом, сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники. Взрыв произошел на газораспределительной станции в поселке Березовское в 20 км от Харькова. На месте работают пожарные и полицейские.

Как говорит директор Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, есть десять пострадавших: «Врачи оказывают помощь на месте, тяжелых транспортируют в Харьков».

Официальная информация еще уточняется.