Кандидат на должность мэра Киева от партии «Голос», актер и шоумен Сергей Притула поздравил Виталия Кличко с победой в первом туре выборов.

«Виталия Владимировича поздравляю с победой и желаю скорой победы над коронавирусом! Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции», - написал он в Facebook.

Притула поблагодарил каждого, кто отдал свой голос на участках за его лично и команду «Голоса» в Киевсовет!

«Я также хочу поблагодарить тех, кто не проголосовал за меня. Это значит, что у меня впереди еще очень много работы, чтобы достучаться до ваших сердец!», - написал он.

«Крайне печально констатировать тот факт, что на седьмом году войны в столице воюющей страны, возможен такой высокий результат представителя откровенно пророссийской политсилы. Это холодный душ для нашего общества. И причина задуматься над дальнейшими шагами, о совместной борьбе за искоренение таких коллаборационистов с политической карты Украины!» - отметил Притула.