В августе совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 16,9 млрд грн и составил 2 338,18 млрд грн (85,1 млрд долл. США в эквиваленте в иностранной валюте), сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Государственный долг составил 2060,74 млрд гривен, сократившись на 11,8 млрд гривен в основном за счет уменьшения долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Гарантированный государством долг уменьшился на 5,1 миллиарда гривен в основном за счет уменьшения задолженности перед Международным валютным фондом.

В августе Минфин провел 4 аукциона по размещению ОВГЗ, привлекая 23,4 миллиарда гривен на финансирование государственного бюджета, из которых в иностранной валюте было привлечено 250,5 млн долларов США.

Расходы на погашение государственного долга в августе 2020 составляли 38,7 млрд грн, а расходы на обслуживание государственного долга – 8,5 млрд грн.

По результатам второго квартала 2020 показатель государственного долга к ВВП составил 50,8%, в то время как государственного и гарантированного государством долга к ВВП - 57,6%.

Напомним, по прогнозам Министерства финансов, на конец 2020 года государственный долг Украины составит 68% ВВП.