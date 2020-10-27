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Всемирная организация здоровья (ВОЗ) дала рекомендации правительствам по образовательным учреждениям, которые были вынуждены перейти на дистанционную форму работу в рамках карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом в Twitter написал директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает УНИАН.

Он советует пока не спешить с закрытием школ, поскольку такая мера безопасности не помогает бороться с распространением вируса.

«Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их стоит открыть. Наибольшему влиянию подвергаются дети, живущие в уязвимых (для инфицирования.. – Ред.) условиях», – написал он.

Также Клюге отметил, что решение по изменениях формата обучения нужно обсуждать непосредственно с учениками.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.
ForUm

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