Чернобыльская АЭС будет сотрудничать с Корейским институтом исследований атомной энергии (KAERI) по дезактивации радиоактивно загрязненных материалов

Соответствующее соглашение недавно было подписано на Чернобыльской АЭС, сообщило Госагентство по управлению Зоной отчуждения.

Как рассказал заместитель директора технического (по обращению с радиоактивными отходами) Александр Скомарохов, в рамках этого соглашения представители ЧАЭС по технологиям KAERI и по согласованным с KAERI процедурам выполнят дезактивацию фрагментов бетона и металла, которые имеют радиоактивное загрязнение широким спектром излучающих элементов.

«Это взаимовыгодное сотрудничество. KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют. В то же время, Чернобыльская АЭС, выполняя вывод из эксплуатации, постоянно ищет средства и технологии, которые позволят, с одной стороны, качественно выполнять дезактивацию материалов, а с другой – существенно уменьшить количество РАО, образующихся в этом процессе. Таким образом, площадка ЧАЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии».

Во время проведения испытаний, которые продлятся до конца 2021, будут деактивированы элементы с известными характеристиками загрязнения, в частности бетонные фрагменты конструкций, а также металлические пластины из нержавеющей и углеродистой стали, путем пенной дезактивации.

В случае положительных результатов испытания Чернобыльская АЭС получит дополнительную технологию дезактивации с правом использования исключительно на промышленной площадке станции.