В Украине 28-29 октября ожидается теплая, преимущественно сухая, и даже часто солнечная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«А вот с пятницы начнут сползать столбики термометров вниз и подойдут отовсюду разные дожди - от густой облачности, небольших осадков в умеренных, грустных, осенних», – написала она.

По прогноз синоптика, завтра, 28-го октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +13-18 градусов, на юге до +20 градусов. Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный. Дождей в среду в Украине не предвидится - антициклон.

В Киеве завтра будет тепло и без дождей, днем ​​до +15 градусов.

«В столице также есть еще два дня некоего лайт-лета, тепла и сухая погода вокруг, а с 30-го октября температура воздуха снизится, появятся дожди», – подчеркнула Диденко.