Пенсионеры, проживающие на оккупированных территориях Донбасса и не имеющие возможности пересечь КПВВ из-за карантина, будут получать пенсии, даже если их карточки Ощадбанка уже просрочены.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Комментируя проблему пенсий для жителей ОРДЛО, он заявил: «На сегодняшний день решением правительства мы сняли ограничение про 60 дней до того, как будет завершен полностью карантин. Мало того, мы четко написали в постановлении правительства, что после завершения карантина еще два месяца в спокойном режиме люди смогут провести верификацию своего состояния, что они являются пенсионерами, подчеркиваю, пенсионерами, которые являются внутренне перемещенными лицами. По решению предыдущих составов правительства, пенсию получают внутренне перемещенные лица, даже если они проживают временно на временно оккупированных территориях».

По его словам, вопрос обеспечения пенсиями всех, «кто в свое время действительно честно заработал эту пенсию, проживает на оккупированных территориях и не объявился в это время» - это вопрос принятия отдельного решения.