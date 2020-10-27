Вчера, 26 октября, в 18:30 в Энергодаре Запорожской области грузовой поезд на переезде протаранил автомобиль Renault kangoo, сообщает En-news.



Со слов участников ДТП, на переезде отсутствовало освещение, в результате чего не работали светофоры и шлагбаум, для осуществления регулировки проезда транспорта через ж/д переезд вышел дежурный. Женщина водитель автомобиля двигался из города, а грузовой поезд со стороны ЗаТЭС, проигнорировав сигнал дежурного, водитель продолжил движение и допустил столкновение с поездом.

К большому счастью в ДТП обошлось без жертв, транспортное средство получило значительные механические повреждения.