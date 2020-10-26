Кабинет Министров назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Как сообщил на своей странице в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

«Члены правительства назначили Король Ирину Николаевну временно исполняющей обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (заместитель директора департамента - начальник отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ)», – написал он.

Напомним, в октябре Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию

22 октября Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.