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Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что к организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти. Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные «услуги» коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и лицами ГАСИ во время их «переговоров» относительно получения разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении «положительного» решения о выдаче документации.

Сотрудники СБ Украины также задокументировали, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию.

По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения. В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 50 обысков по адресам административных помещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах. Изъята документация будет добавлена ​​к доказательной базе.

Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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